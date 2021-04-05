Онколог раскрыл признаки предракового состояния

Признаки, которые свидетельствует о предраковом состоянии органов желудочно-кишечного тракта, перечислил онколог и хирург Иван Карасев.

Признаки, которые свидетельствует о предраковом состоянии органов желудочно-кишечного тракта, перечислил онколог и хирург Иван Карасев.

Среди симптомов специалист назвал вздутие, потерю в весе и изменения стула. Также на развитие онкологического заболевания указывают регулярные боли в области живота и отрыжка. Могут наблюдаться нетипичные выделения.

Онколог напомнил, что колоректальный рак и злокачественные опухоли желудка стали появляться чаще. Однако заболевание сложно выявить на ранних стадиях, поэтому важно знать признаки и в случае их обнаружения, пройти осмотр у врача. В группе риска находятся люди с хроническим гастритом, полипами и язвой желудка.