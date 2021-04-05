Дети Соболь и Васильевой снова стали "живым щитом" против силовиков

Соратницы осужденного блогера Алексея Навального, руководитель иноагента "Альянса" Анастасия Васильева и юрист Любовь Соболь спекулируют детьми, защищаясь от правосудия.

Соратницы осужденного блогера Алексея Навального, руководитель иноагента "Альянса" Анастасия Васильева и юрист Любовь Соболь спекулируют детьми, защищаясь от правосудия.

Васильева опубликовала видеоролик о том, что ее домашний арест негативно отражается на детях. Основной упор сделан на "психологическую травму", которую заработали несовершеннолетние, когда стражи порядка обыскивали их дом. Васильева назвала отказ разрешить Любови Соболь гулять с дочерью во дворе прямым ущемлением потребностей ребенка, сообщает Nation News.

Соратниц Навального не волнует, что у девочки есть отец и другие родственники, с которыми им не запрещено гулять. Однако в этом случае у Васильевой и Соболь не останется оснований для обвинений следователей в "издевательствах" над ребенком.

До того как Васильеву арестовали, она не проявляла подобной внимательности к детям. В прошлом году глава "Альянса" призывала мам с колясками протестовать из-за закрытия поликлиники в районе.

"Ничего страшного, если дети будут плакать, это даже хорошо", — утверждала Васильева

Суд приговорил Анастасию Васильеву к домашнему аресту 29 января. Следствие считает, что она была одним из организаторов незаконного митинга в Москве, на который пришли десятки людей с коронавирусом.