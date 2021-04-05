16:23 5 Апреля 2021Политика
Замглавы МИД РФ рассказал, как проходит диалог США и России по Украине
Россия и США ведут переговоры по Украине на высоком уровне. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Россия и США ведут переговоры по Украине на высоком уровне. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Москва заверила Вашингтон, что обвинения в якобы дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины не имеют никаких оснований, поделился замглавы ведомства. Как передает РИА Новости, Рябков заверил, что российские и американские дипломаты контактируют на высоком уровне по этим вопросам.