Замглавы МИД РФ рассказал, как проходит диалог США и России по Украине

Россия и США ведут переговоры по Украине на высоком уровне. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия и США ведут переговоры по Украине на высоком уровне. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Москва заверила Вашингтон, что обвинения в якобы дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины не имеют никаких оснований, поделился замглавы ведомства. Как передает РИА Новости, Рябков заверил, что российские и американские дипломаты контактируют на высоком уровне по этим вопросам.