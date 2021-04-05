Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:23   5 Апреля 2021
Политика

Замглавы МИД РФ рассказал, как проходит диалог США и России по Украине

Замглавы МИД РФ рассказал, как проходит диалог США и России по Украине

Россия и США ведут переговоры по Украине на высоком уровне. Об этом в понедельник сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Москва заверила Вашингтон, что обвинения в якобы дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины не имеют никаких оснований, поделился замглавы ведомства. Как передает РИА Новости, Рябков заверил, что российские и американские дипломаты контактируют на высоком уровне по этим вопросам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #украина #рябков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров