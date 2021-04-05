Правительство РФ направит 15 млрд рублей на развитие Арктики

Правительство утвердило государственную программу, согласно которой на реализацию социально-экономического развития Арктической зоны будет выделено три года.

Правительство РФ утвердило комплексную программу социально-экономического развития Арктической зоны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление.

На реализацию программы будет выделено 15 млрд рублей в ближайшие три года, при том 3,5 млрд будут направлены уже в этом году. Цели программы — увеличение вклада Арктической зоны в российскую экономику, обеспечение устойчивого развития региона, привлечение новых инвесторов.

«Добиться этого планируется за счет снятия инфраструктурных ограничений, раскрытия потенциала территорий опережающего развития, предлагающих особые условия ведения бизнеса, совершенствования инструментов господдержки, в том числе связанных со статусом резидента Арктической зоны», — говорится в документе.

Кроме того, в программу включены мероприятия для помощи коренным малочисленным народам Севера, Сибири, Дальнего Востока, проживающим в Арктической зоне РФ.

Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил главные цели программы.

«Цель этой программы – обеспечить устойчивое развитие региона. Создать десятки тысяч новых рабочих мест и повысить доходы людей, оказать бизнесу поддержку в реализации перспективных проектов и привлечь в регионы Арктики инвесторов и квалифицированных специалистов, обеспечить приток частных капиталов в объемах, которые во много раз превосходят вложения государственных средств», — сказал председатель правительства.

Документ принят в продолжение Стратегии развития Арктической зоны, утвержденной президентом России Владимиром Путиным в октябре 2020 года.