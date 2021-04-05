Кудрин допустил двукратное сокращение бедности в России до 2030 года

Снизить уровень бедности среди россиян в два раза возможно в ближайшие годы. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Снизить уровень бедности среди россиян в два раза возможно в ближайшие годы. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он отметил, что Счетная палата разработала соответствующие предложения и показала, как адресная поддержка при разумных средствах может позволить добиться двукратного снижения бедности в РФ до конца этого десятилетия.

"Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году, больше того — в ближайшие годы", — заявил глава СП в ходе заседания комитета по контролю и регламенту в Госдуме.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что уровень бедности в стране за последние 20 лет упал в два раза. Однако, добавил российский лидер, это не означает, что количество живущих за ее чертой устраивает руководство государства.