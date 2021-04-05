Новым премьер-министром Вьетнама стал 62-летний Фам Минь Чинь

Экс-заведующий организационным отделом Центрального комитета правящей Коммунистической партии Фам Минь Чинь стал премьер-министром Вьетнама.

Экс-заведующий организационным отделом Центрального комитета правящей Коммунистической партии Фам Минь Чинь стал премьер-министром Вьетнама.

Его кандидатуру предложил избранный президент республики Нгуен Суан Фук. В ходе консультаций Минь Чиня поддержали 96,25% депутатов Национального собрания.

Фам Минь Чиню 62 года, он является доктором юриспруденции, и в разное время был заместителем начальника департамента экономической и научно-технической разведки, главой управления материально-технического обеспечения Министерства общественной безопасности СРВ, а также заместителем министра общественной безопасности Вьетнама. Предыдущий вьетнамский премьер Нгуен Суан Фук, занимавший пост до Минь Чиня, стал президентом страны до 2026 года.

Ранее власти Вьетнами одобрили применение российской вакцины от коронавируса на своей территории. Речь идет о "Спутнике V", сообщает сайт 360tv.ru.