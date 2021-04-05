Радий Хабиров готов сам курировать работу комитета по предпринимательству в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров стал куратором государственного комитета республики по предпринимательству. На эту должность чиновник назначил себя самостоятельно.

Глава Башкирии Радий Хабиров стал куратором государственного комитета республики по предпринимательству. На эту должность чиновник назначил себя самостоятельно.

Соответствующие изменения он внес в распоряжение "О распределении обязанностей в правительстве РБ". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Госкомитет по предпринимательству курировал руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов. Хабиров исключил ведомство из сферы курирования вице-премьера. Глава Башкирии также является куратором Госкомитета по конкурентной политике и контролирует деятельность главного архитектора Республики Башкортостан.