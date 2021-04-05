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15:46   5 Апреля 2021
Политика

Радий Хабиров готов сам курировать работу комитета по предпринимательству в Башкирии

Радий Хабиров готов сам курировать работу комитета по предпринимательству в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров стал куратором государственного комитета республики по предпринимательству. На эту должность чиновник назначил себя самостоятельно.

Соответствующие изменения он внес в распоряжение "О распределении обязанностей в правительстве РБ". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Госкомитет по предпринимательству курировал руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов. Хабиров исключил ведомство из сферы курирования вице-премьера. Глава Башкирии также является куратором Госкомитета по конкурентной политике и контролирует деятельность главного архитектора Республики Башкортостан.

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#комитет #башкирия #хабиров

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