Оскорбил ветерана — в тюрьму: Путин ужесточил наказание за реабилитацию нацизма

Ранее за оскорбление ветеранов и осквернение Вечного огня уголовное наказание не грозило.

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля подписал законы об усилении ответственности за реабилитацию нацизма. Ранее за оскорбление ветеранов уголовное наказание не грозило, а максимальный штраф не превышал 500 тысяч рублей. Теперь оскорбившие ветеранов, как и публично сочувствующие нацизму, рискуют расстаться с миллионами рублей, но главное — со свободой.

За публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, грозит штраф до 3 миллионов рублей или 3 года колонии. Аналогичное наказание предусматривается за распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне и ветеранах.

За осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества, как и за публичное унижение ветеранов — штраф до 3 миллионов рублей или до 3 лет колонии.

Если преступление совершено с использованием СМИ, интернета или служебного положения — штраф до 5 миллионов рублей или до 5 лет колонии с дисквалификацией на некоторых должностях на тот же срок. То же самое для отягчающего обстоятельства в виде группы лиц и предварительного сговора.

Назревшая проблема

С удручающей регулярностью в российских городах происходят неприятные инциденты у Вечного огня. Только за последние две недели насчитывается не менее пяти освещенных в СМИ случаев неуважительного отношения к этому символу.

Так, 5 апреля в Волгограде было заведено уголовное дело на 29-летнего местного жителя: днем ранее он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города. По словам задержанного, ему «очень захотелось закурить», но зажигалки не было — увидев вечный огонь и осознавая, что это «дань павшим воинам», он все равно пошел на преступление.

Примечательно, что дело на волгоградца было заведено не по обновленной статье, а по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Подозреваемому грозит штраф до 40 тысяч рублей либо исправительные работы. Однако в дальнейшем подобные проступки можно квалифицировать и по признаку осквернения символа воинской славы.

22 марта полиция Санкт-Петербурга объявила о розыске двух подростков, потушивших Вечный огонь снегом. Юных нарушителей закона зафиксировали камеры видеонаблюдения: из-за них мемориал не горел несколько часов.

Аналогичная ситуация произошла 21 марта в Тольятти: там несовершеннолетние хулиганы потушили Вечный огонь в парке Победы и скрылись. А 29 марта житель подмосковного Королева, гуляя возле Мемориала Славы, заметил детей, которые жарили на Вечном огне зефир — похожие случаи неоднократно отмечались не только в других российских городах.