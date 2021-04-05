Sohu: хитрая уловка России помешает США производить истребители F-35
Не так давно США обнаружили новый способ получить редкоземельные металлы, имеющие большое значение для оборонной сферы страны. Однако в планы Вашингтона вмешалась Россия, из-за которой он теперь может оказаться в тупике. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.
Аналитики напомнили, что посредством военной мощи США нередко пытаются оказать давление на своих конкурентов и даже угрожать им. Чтобы делать это наиболее эффективно, военно-промышленный комплекс американцев должен обладать большой ресурсной базой, а это требует значительных вложений.
При этом не так давно США столкнулись с новой проблемой — ограниченным доступом к редкоземельным металлам. К последним относятся 17 элементов, среди которых — скандий, иттрий, церий и лютеций. Все они необходимы для производства высокотехнологичных устройств, включая смартфоны, электромобили и даже американских истребители F-35.
В 2019 году Bloomberg сообщил о том, что китайские власти планируют прекратить поставки в США этого редкого сырья из-за ухудшения отношений между двумя странами. Эта новость взволновала Вашингтон, поскольку 80% всех закупаемых им редкоземельных металлов приходится на Пекин.
«Американцы оказались в сложной ситуации, так как сразу несколько стран ограничили экспорт редкоземельных элементов, что привело к проблемам в производстве истребителей F-35», — отмечают авторы Sohu.
Впрочем, США удалось обнаружить нового поставщика редкого сырья, который к тому же является одним из крупнейших его производителей — Монголию, передают в Sohu. В планах Вашингтона — импортировать сырую редкоземельную руду из Улан-Батора, а затем отправлять ее в Австралию для дальнейшей обработки.
Однако американцы не учли того факта, что Монголия граничит на севере с Россией, а на юге — с Китаем.
«Головная боль Соединенных Штатов заключается в том, что Монголия не имеет выхода к морю. Стана имеет общие границы лишь с Россией и Китаем, оба этих государства являются конкурентами для США», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».
Пекин, контролирующий около 80% всех мировых поставок редких элементов, едва ли согласится на транзит через его территорию монгольского сырья. По мнению китайских аналитиков, страна не заинтересована в усилении конкурентов.
Что касается России, то тут Вашингтону стоит быть предельно осторожным, констатировали аналитики. Дело в том, что у Москвы может появиться сразу два козыря в рукаве. С одной стороны, власти могут наложить запрет на транзит этих грузов. С другой — обложить американцев высокими пошлинами, в результате чего проект потеряет экономическую рентабельность.
«Даже если Соединенные Штаты получат поддержку Монголии в отношении редкого сырья, ее все равно будет недостаточно», — резюмировали китайские журналисты.
Ранее в американском журнале Forbes сообщили, что ВВС США наконец-то признали провал проекта истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Этот самолет оказался не только неоправданно дорогим, но и ненадежным для службы, став рекордсменом по части отказов и неполадок. Кроме того, в 2021 году Вашингтон потратил средства лишь на 250 истребителей, а не 1700, как изначально планировал. В издании полагают, что производство F-35 свернется прежде, чем ВВС США достигнут этих показателей.