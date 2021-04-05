Sohu: хитрая уловка России помешает США производить истребители F-35

По мнению китайских экспертов, Россия может помешать планам США импортировать из Монголии редкоземельные металлы, необходимые для производства истребителей.

Не так давно США обнаружили новый способ получить редкоземельные металлы, имеющие большое значение для оборонной сферы страны. Однако в планы Вашингтона вмешалась Россия, из-за которой он теперь может оказаться в тупике. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что посредством военной мощи США нередко пытаются оказать давление на своих конкурентов и даже угрожать им. Чтобы делать это наиболее эффективно, военно-промышленный комплекс американцев должен обладать большой ресурсной базой, а это требует значительных вложений.

При этом не так давно США столкнулись с новой проблемой — ограниченным доступом к редкоземельным металлам. К последним относятся 17 элементов, среди которых — скандий, иттрий, церий и лютеций. Все они необходимы для производства высокотехнологичных устройств, включая смартфоны, электромобили и даже американских истребители F-35.

В 2019 году Bloomberg сообщил о том, что китайские власти планируют прекратить поставки в США этого редкого сырья из-за ухудшения отношений между двумя странами. Эта новость взволновала Вашингтон, поскольку 80% всех закупаемых им редкоземельных металлов приходится на Пекин.

«Американцы оказались в сложной ситуации, так как сразу несколько стран ограничили экспорт редкоземельных элементов, что привело к проблемам в производстве истребителей F-35», — отмечают авторы Sohu.

Впрочем, США удалось обнаружить нового поставщика редкого сырья, который к тому же является одним из крупнейших его производителей — Монголию, передают в Sohu. В планах Вашингтона — импортировать сырую редкоземельную руду из Улан-Батора, а затем отправлять ее в Австралию для дальнейшей обработки.

Однако американцы не учли того факта, что Монголия граничит на севере с Россией, а на юге — с Китаем.

«Головная боль Соединенных Штатов заключается в том, что Монголия не имеет выхода к морю. Стана имеет общие границы лишь с Россией и Китаем, оба этих государства являются конкурентами для США», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

Пекин, контролирующий около 80% всех мировых поставок редких элементов, едва ли согласится на транзит через его территорию монгольского сырья. По мнению китайских аналитиков, страна не заинтересована в усилении конкурентов.

Что касается России, то тут Вашингтону стоит быть предельно осторожным, констатировали аналитики. Дело в том, что у Москвы может появиться сразу два козыря в рукаве. С одной стороны, власти могут наложить запрет на транзит этих грузов. С другой — обложить американцев высокими пошлинами, в результате чего проект потеряет экономическую рентабельность.

«Даже если Соединенные Штаты получат поддержку Монголии в отношении редкого сырья, ее все равно будет недостаточно», — резюмировали китайские журналисты.

Ранее в американском журнале Forbes сообщили, что ВВС США наконец-то признали провал проекта истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Этот самолет оказался не только неоправданно дорогим, но и ненадежным для службы, став рекордсменом по части отказов и неполадок. Кроме того, в 2021 году Вашингтон потратил средства лишь на 250 истребителей, а не 1700, как изначально планировал. В издании полагают, что производство F-35 свернется прежде, чем ВВС США достигнут этих показателей.