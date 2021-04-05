Ученые из России создали микроэлектростанцию, которая может заменить аккумулятор

Технологию микротопливных элементов модернизировали в России. Специалисты создали микроэлектростанцию, которая позволит заменить аккумулятор.

Технологию микротопливных элементов модернизировали в России. Специалисты создали микроэлектростанцию, которая позволит заменить аккумулятор.

Методику, которая радикально повышает эффективность свойств пористых кремниевых мембран, улучшил коллектив ученых из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и Российской академии наук. Для этого исследователи нанесли графеновое покрытие.

Структуры из пористого кремния активно используют в микроэлектронике и биомедицине. Они являются перспективными водородными источниками энергии. Ученым удалось в несколько сотен раз снизить электросопротивление поверхности структур. Благодаря этому повысились характеристики микротопливного элемента. Источники такого вида могут не только обеспечить продолжительное запасное питание для техники, но и заменить аккумуляторы.