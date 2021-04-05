Экономист объяснил, почему уход доллара со сцены это «технический вариант»

Экономика США постепенно уступает место другим лидерам, а это значит, что доллар «уходит со сцены», но это очень небыстрый процесс и какое-то время все расчеты еще будут осуществляться в американской валюте.

Экономика США постепенно уступает место другим лидерам, а это значит, что доллар «уходит со сцены», но это очень небыстрый процесс и какое-то время все расчеты еще будут осуществляться в американской валюте.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт-экономист Михаил Беляев, комментируя заявление заместителя главы МИД РФ Александра Панкина о том, что Соединенные Штаты Америки своей санкционной политикой сами поставили под сомнение удобство использования доллара в качестве резервной валюты при международных расчетах и его надежность. Страны и компании, по словам дипломата, стремятся уменьшить свои экономические потери и снизить риски при проведении транзакций, и все больше интересуются развитием альтернативных механизмов осуществления взаиморасчетов, без использования доллара.

«В этом свете расширение использования национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами приобретает все большую актуальность и становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки», — добавил заместитель министра.

По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, который прокомментировал слова Александра Панкина в эфире радио Sputnik, альтернативные валюты постепенно заменят собой доллар в международных расчетах.

«Все идет к тому, что доллар сходит "со сцены", потому что экономика Соединенных Штатов уступает место другим лидерам. Но еще какой-то период нам предстоит осуществлять расчеты в долларах. Потому что враз это не делается, это небыстрый процесс: мало того, что международная торговля традиционно завязана на доллар, особенно по определенным товарам, но еще США занимают серьезные позиции на международной торговой арене», — объяснил эксперт.

Несмотря на то, что какое-то время доллар останется востребованным для проведения международных расчетов, его уход с международной сцены представляет собой исключительно технический вариант, который не повлечет за собой особых потрясений, добавил Беляев, тем более, что есть великое множество альтернатив доллару.

Например, по его словам, альтернативной заменой доллару может стать любая другая валюта, устраивающая обе стороны, ведущие расчеты в рамках торгово-экономических отношений.

«Это дело двух стран – договариваться, в какой валюте им рассчитываться. С Европой идут расчеты преимущественно в евро. Китай, как новый лидер на международной арене, торговой в том числе, в расчетах с нами может применять как юань, так и рубль», — рассказал экономист.

А в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза) в расчетах тоже часто используется рубль, к тому же там сейчас строятся планы по созданию коллективной валюты, заключил Михаил Беляев.