Кандидатов в депутаты обяжут указывать статус иноагента

Кандидаты в депутаты на выборах в подписных листах будут указывать сведения о судимости, а также статус иностранного агента. Соответствующую поправку поддержали в Госдуме.

Кандидаты в депутаты на выборах в подписных листах будут указывать сведения о судимости, а также статус иностранного агента. Соответствующую поправку поддержали в Госдуме.

Кандидат должен указать после своего отчества сведения об имеющихся судимостях. Также политические партии обязаны будут в своих агитационных материалах сообщать о присутствии в списках выдвигаемых ими кандидатов иностранных агентов или аффилированных с ними лиц.

Первоначально законопроект предусматривал, что в подписном листе нужно указывать, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иноагента. Кроме того, поправка уточняет, что листы должны заполняться только с одной стороны и содержать пять строк для подписей.

Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь оказалась причастна к подделке подписей москвичей. При этом женщина неоднократно выдвигала такие же претензии в адрес своих соперников по выборам.