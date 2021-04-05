Президент РФ призвал добиться опережающего роста доходов в "отстающих" регионах

Российский лидер Владимир Путин поручил достичь опережающего роста доходов населения и инвестиций в регионах из списка "отстающих". Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер Владимир Путин поручил достичь опережающего роста доходов населения и инвестиций в регионах из списка "отстающих". Об этом сообщили в Кремле.

Ответственным ведомствам поручено добиться опережающего роста доходов населения в регионах с низкими социально-экономическими показателями, говорится в опубликованном Кремлем документе. Также поручено обеспечить рост инвестиций в основной капитал.

Доклад по этой теме должен быть представлен до 1 июля 2021 года. Далее его будет необходимо представлять раз в полугодие. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов.

В 2019 году были выделены десять регионов России с самыми низкими социально-экономическими показателями. Среди них оказались Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. Для каждого из этих субъектов в правительстве был приставлен куратор и утверждены индивидуальные программы развития. На их реализацию было решено направить в два этапа 100 млрд рублей.