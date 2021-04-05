14:39 5 Апреля 2021Политика
В Кремле сообщили об очном формате проведения послания Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о формате проведения послания Федеральному собранию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о формате проведения послания Федеральному собранию.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, заявил Песков. Он отметил, что "остальные детали сейчас прорабатываются".
Выступление главы государства перед парламентом пройдет 21 апреля. Место проведения мероприятия огласят позже, отметили в Кремле.