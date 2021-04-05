Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:38   5 Апреля 2021
Происшествия

Дело о публичном разврате завели против обнаженных моделей в Дубае

Дело о публичном разврате завели против обнаженных моделей в Дубае

Правоохранители Дубая возбудили уголовное дело в отношении девушек, которые устроили голую фотосессию на небоскребе.

Моделям грозит до шести месяцев заключения и штраф в размере 1 млн рублей. Правоохранители не уточнили, какой национальности являются задержанные. Девушек обвиняют в публичном разврате.

Фотосессия состоялась в элитном районе Дубая "Марина". Очевидцы засняли на видео произошедшее и выложили в Сеть. На кадрах видно, как голые женщины позируют мужчине-фотографу. Полицейские арестовали участниц фотосессии в стиле ню. Правоохранители Эмиратов заявили, что поведение девушек является неприемлемым и противоречит ценностям страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#оаэ #дубай #фотосессия #модели

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров