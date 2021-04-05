Актер Иван Охлобыстин выступил за закрытие Первого канала и “России-1”

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что ждет закрытия Первого канала и "России-1". По его мнению, они негативно влияют на воспитание молодого поколения.

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что ждет закрытия Первого канала и "России-1". По его мнению, они негативно влияют на воспитание молодого поколения.

В недавнем интервью Охлобыстин признался, что не смотрит телевизор. Он может включить сериал со своим участием и не более того. Актер считает, что российские каналы пропагандируют "людоедов и извращенцев". Они портят психику молодежи хуже любого, кого ведущие телевидения называют врагами.

"Первый канал стесняюсь смотреть, второй — тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении", – резко высказался артист "СтарХиту".

Он также выделил отдельные программы, например, "Дом-2". По мнению Ивана Охлобыстина, на таких проектах нельзя делать деньги. Шоу нужно закрывать и не разрешать перезапускать на других каналах. Охлобыстин выступил за введение цензуры на отечественном телевидении.

Более лояльно актер относится к НТВ и СТС. Ему они не близки и совершенно не нравятся. Но он понимает, что у такого контента есть зритель, и продюсеры работают на свою целевую аудиторию.