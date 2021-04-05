Силовики проводят обыски в офисе подрядчика космодрома Восточный

Следователи пришли с обысками в головной офис производственно-строительного объединения "Казань", которое является подрядчиком космодрома Восточный.

Следователи пришли с обысками в головной офис производственно-строительного объединения "Казань", которое является подрядчиком космодрома Восточный.

Следственные действия проходят по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей, передает "Интерфакс". По данным правоохранителей, руководители ПСО "Казань" умышленно уклонились от уплаты НДС в 2018 году.

Компания участвовала в строительстве крупных инфраструктурных проектов, в том числе возводила стадионы к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в Самаре и Саранске. Сейчас "Казань" занимается строительством объектов космодрома Восточный.