Баширов: в случае войны Украина потеряет Харьков, Полтаву и Одессу

Нападение Украины на Луганскую и Донецкую народные республики станет для Киева большой ошибкой, который рискует в ходе горячей фазы конфликта большие территории.

Нападение Украины на Луганскую и Донецкую народные республики станет для Киева большой ошибкой, который рискует в ходе горячей фазы конфликта большие территории.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политтехнолог Марат Баширов.

По мнению эксперта, в ходе недавних трехсторонних российско-немецко-французских переговоров на высшем уровне украинская тематика занимала ключевое место.

«Потому что мы видим, что есть угроза вооруженного нападения Украины на две независимые республики, мы видим концентрацию войск на линии соприкосновения, мы знаем, что многократно увеличилось количество обстрелов этих территорий», — напомнил Баширов.

В связи с этим, по мнению эксперта, президент РФ Владимир Путин, возможно, высказал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому лидеру Эммануэлю Макрону озабоченность тем, что Украина развязывает в Донбассе горячую фазу конфликта, после чего все три лидера согласились с необходимостью искать мирные пути выхода из сложившейся ситуации.

Полноценный «нормандский формат» для этого обсуждения, по мнению Марата Баширова, собирать не было смысла.

«Что там обсуждать? Еще раз увещевать господина Зеленского, чтобы он дал приказ как главнокомандующий перестать стрелять по мирным городам? А что еще обсуждать? Минские соглашения? Они (Украина) ничего не сделали», — объяснил свою позицию политтехнолог.

Позицию России по этому вопросу четко выразили Министерство иностранных дел РФ и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которые напомнили, что необходимо добиваться выполнения Минских соглашений, без чего новые встречи станут лишь тратой времени.

В то же время эксперт уверен, что Москва, Берлин и Париж втроем не смогут окончательно решить данную проблему без участия Киева. В трехстороннем формате возможно лишь обсуждение текущей ситуации. К тому же у лидеров «евротройки» были и другие темы для обсуждения, помимо Украины, например, пандемия коронавируса.

Главным результатом этих переговоров, по мнению политтехнолога, стало то, что Париж и Берлин по дипломатическим каналам донесли до Киева мысль об опасности и недопустимости перевода конфликта в Донбассе в горячую фазу. При этом Франция и Германия не прибегают к санкционным мерам в отношении Украины, так как у Евросоюза на это нет политической воли. К тому же огромное влияние на ситуацию оказывают США, добавил Баширов.

Вашингтон дал Киеву какие-то гарантии на случай перехода вооруженного конфликта в Донбассе в широкомасштабную фазу. Тем более, что Штаты на протяжении последних лет оказывают Украине военную поддержку – предоставляют вооружение и проводят обучение украинских военнослужащих.

«Так что тут никаких новостей для нас нет, кто стоит за подталкиванием Киева к горячей фазе конфликта. Она будет горячей, — с уверенностью отметил эксперт. — Я думаю, что в конечном итоге Украина потеряет Харьковскую область, потеряет Полтаву, очевидно, потеряет Мариуполь, и дай бог, чтобы это не докатилось до Одессы, а то и Одессу потеряет».

Такая ситуация, по мнению Баширова, станет возможной из-за того, что вооруженные действия не будут ограничиваться линией соприкосновения, как сейчас.

А для того, чтобы обезопасить себя от полноценного противостояния Запада и России в этом военном конфликте, глава объединенных штабов американских ВС Марк Милли позвонил 1 апреля начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову, добавил политтехнолог в заключение. В ходе беседы стороны обсудили, к каким последствиям могло бы привести подобное поворот событий.