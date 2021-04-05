В Самаре возобновят рассмотрение иска застройщика к мэру города

Кассационная инстанция удовлетворила апелляцию самарского застройщика и направила его иск к мэру на повторное рассмотрение в Арбитражный суд.

Кассационная инстанция удовлетворила апелляцию самарского застройщика и направила его иск к мэру на повторное рассмотрение в Арбитражный суд.

Процесс по иску застройщика компании "Самарский проект" будет иметь продолжение. Застройщик второй раз подал иск к мэру Самары Елене Лапушкиной из-за расторжения договора на строительство объекта на территории бывшего аварийного дома в центре города. Уточняется, что по договору компания застройщика обязана была расселить жильцов и снести аварийное здание, а взамен получить возможность выкупа участка без последующих торгов.

Однако расселения, сноса и выкупа не произошло. Кроме того, сторонами не были установлены сроки проведения сделки. Так, глава города расторгла договор с застройщиком. Вскоре застройщик подал апелляцию, в которой указал, что Елена Лапушкина якобы отказывалась принимать документы в отведенный срок, указывая при этом на множество ошибок и замечаний. По словам истца, мэр "нарочно" затягивала процесс приема бумаг.