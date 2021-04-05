Журналистов попросили не распространять недостоверные данные о решении Пригожина не судиться с Навальным

Некоторые СМИ неверно трактуют информацию, поступившую из судебных инстанций и от представителя блогера Алексея Навального, по иску предпринимателя Евгения Пригожина.

Некоторые СМИ неверно трактуют информацию, поступившую из судебных инстанций и от представителя блогера Алексея Навального, по иску предпринимателя Евгения Пригожина.

Как пояснили юристы компании "Конкорд", Пригожин отказался от претензий в отношении Навального как к владельцу YouTube-канала "Навальный Live" по иску о защите чести и достоинства, так как блогер настаивает на своей непричастности к ресурсу. Навальный отрицает, что является владельцем канала. В суде защита Навального заявила, что подопечный даже не знаком с владельцем или модератором канала "Навальный Live".

"Просим интернет-издания внимательнее относиться к полученной информации, проверять ее на достоверность и воздерживаться от фраз, что истец отказался от исков к Навальному по причине того, что не смог доказать, что тот может загружать и удалять ролики на канале "Навальный Live". Потому как данные высказывания являются недостоверными. Еще раз акцентируем внимание на том, что все иски предъявлялись к Навальному в дополнение к основным ответчикам исключительно как к владельцу канала "Навальный Live", который распространяет порочащие сведения", — говорится в официальном комментарии прессс-службы "Конкорда".

Бизнесмен Пригожин также прокомментировал ситуацию. Он знает, кому принадлежит YouTube-канал "Навальный Live".

"Я абсолютно точно знаю, что ютуб-канал "Навальный Live" принадлежит американским спецслужбам. После моего запроса в компанию Google с целью установить владельца канала началась бешеная проработка, на кого его перекинуть. Это мне хорошо известно от своих друзей в ЦРУ", — заявил предприниматель.

Ранее юристы компании "Конкорд" предложили Навальному содействие в пресечении противоправных действий в его отношении, сообщало Федеральное агентство новостей.