Тюменский регион впечатлил министра спорта Республики Коми

Министр спорта Республики Коми Виталий Савилов нанес визит в Тюменский регион для обмена опытом. Он посетил Легкоатлетический манеж, Центр спортивной гимнастики и школу "Прибой".

Министр спорта Республики Коми Виталий Савилов нанес визит в Тюменский регион для обмена опытом. Он посетил Легкоатлетический манеж, Центр спортивной гимнастики и школу "Прибой".

В Тюменском регионе состоялась встреча директора департамента спорта Евгения Хромина и главы Минспорта Республики Коми Виталия Савилова. Во время визита Савилов по достоинству оценил проделанную работу по подготовке спортсменов. Кроме того, он остался под впечатлением от развития досуговых центров для детей и молодежи, которые интересуются гимнасткой, легкой атлетикой и физкультурой. Он заявил, что его ожидания полностью оправдались. Слова политика приводит издание "Вслух.ru".

"Считаю, что представлен уникальный опыт. Однозначно есть о чем подумать, есть над чем работать, есть к кому обратиться за советом. Лично мне они дают какой-то эмоциональный всплеск, чтобы двигаться и работать", — поделился Савилов.

Министр спорта Республики Коми подчеркнул, что впервые посетил Тюменский регион. Местная организация приятно удивила его наличием профессионалов в сфере физической культуры. Также он отметил развитую инфраструктуру и методологический подход к спорту.