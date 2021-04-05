Спасшийся от наезда КамАЗа житель ХМАО погиб под колесами легковушки

Пешехода два раза сбили за один вечер в Ханты-Мансийском автономном округе. В первый раз мужчине удалось выжить, но через некоторое время он попал в еще одно ДТП и погиб.

Пешехода два раза сбили за один вечер в Ханты-Мансийском автономном округе. В первый раз мужчине удалось выжить, но через некоторое время он попал в еще одно ДТП и погиб.

Первый инцидент с участием 58-летнего жителя ХМАО произошел на втором километре автодороги в Октябрьском районе. По предварительным данным, мужчина не заметил КамАЗ. Он ехал пешеходу навстречу, передает РЕН ТВ.

Второе ДТП с участием пешехода произошло уже через несколько минут. На этот раз мужчина попал под колеса "Лады Приоры". В результате наезда он получил смертельные травмы и вскоре скончался на месте инцидента. По данным ГИБДД, водители могли не заметить жителя ХМАО, шедшего в темное время суток по трассе из-за того, что на его одежде не было светоотражающих элементов.