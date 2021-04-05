Стоимость моркови, капусты и картофеля выросла в Омской области

Рост цен на различные продукты зафиксирован в Омской области. Ресурс федерального Минфина "iМониторинг" опубликовал данные Росстата по динамике изменения стоимости.

Рост цен на различные продукты зафиксирован в Омской области. Ресурс федерального Минфина "iМониторинг" опубликовал данные Росстата по динамике изменения стоимости.

Существенно увеличилась стоимость овощей: морковь подорожала на 51,7% — до 36,28 рубля, картофель на 43,8% — до 35,71 рубля, белокочанная свежая капуста на 31% — до 19,31 рубля, лук репчатый на 13,2% — до 24,19 рубля.

Кроме того по куриным яйцам рост по-прежнему зафиксирован на 10,8% — цена продукта выросла до 79,63 рубля. При этом наибольшее падение стоимости в марте по сравнению с январем продемонстрировало масло сливочное — на 4,7%, до 527,35 рубля, а также колбаса вареная 1 сорта — на 1,6%, до 368,53 рубля, мягкие конфеты, глазированные шоколадом — на 1,3%, до 246,73 рубля, сметана — на 1,2%, до 189,09 рубля, подсолнечное масло — на 0,4%, до 124,47 рубля.