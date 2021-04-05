Правительство РФ попросит парламент перенести дату отчета

Правительство России планирует обратиться к Федеральному собранию РФ с просьбой перенести дату своего отчета.

Правительство России планирует обратиться к Федеральному собранию РФ с просьбой перенести дату своего отчета.

Такое заявление сделал пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков. Кабмин России попросит перенести дату отчета правительства с 21 апреля на более поздний срок.

"Послание президента Федеральному собранию назначено на 21 апреля и совпадает с отчетом правительства в Государственной думе", — сказал Беляков.

Дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сегодня озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. О месте проведения мероприятия объявят позже, пояснил он.