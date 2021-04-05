Пострадавшую в ДТП с Эдвардом Билом отключили от аппарата ИВЛ

Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом консультанта Госдумы РФ Марии Артемовой.

Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом консультанта Госдумы РФ Марии Артемовой.

Адвокат потерпевшей рассказал, что женщина по-прежнему находится в тяжелом состоянии. У нее диагностированы открытые переломы ног и внутренние разрывы органов. Врачи решили отключить пациентку от аппарата ИВЛ, сейчас женщина пребывает в состоянии медикаментозного сна. По словам защитника, пострадавшую нельзя транспортировать.

После заседания по избранию меры пресечения блогеру адвокаты Била сообщили, что готовы рассмотреть возмещение ущерба. Семья потерпевшей тоже готова принять помощь, потому что хочет, чтобы пострадавшая смогла восстановить здоровье.

Эдварда Била поместили под домашний арест. ФСИН будет контролировать его передвижения с помощью GPS-трекера. Фигуранту запрещено выходить из дома с 20:00 до 08:00 и пользоваться интернетом.