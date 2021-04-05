Малые населенные пункты РФ обеспечат в этом году точками доступа в интернет

Реализация программы по обеспечению доступа к Сети в рамках «Цифровая экономика Российской Федерации» рассчитана на 2021 год.

В населенных пунктах РФ в 2021 году установят более тысячи базовых станций для проведения интернета. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В населенных пунктах, где числится от 100 до 249 проживающих, установят 383 станции, с населением от 250 до 500 человек — 794, при том будут организованы дополнительно 1525 точек доступа.

По словам вице-премьера, создание инфраструктуры связи — принципиально важная государственная задача, которая входит в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Приоритетом Чернышенко выделил обеспечение к 2030 году интернетом население по всей территории страны, тем самым устранить цифровое неравенство.

«До конца этого года также подключим к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи», — заявил политик.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев объяснил, что для скорейшего подключения малых населенных пунктов к интернету придется отказаться от использования таксофонов.

«Это позволит высвободить ресурсы для ускоренного строительства современных базовых станций по технологии 4G», — сообщил Шадаев.

Так, в 2021 году в населенных пунктах с численностью населения менее тысячи человек выведут из эксплуатации все таксофоны, трафик по которым за 2020 год не превысил 1 минуты в месяц.