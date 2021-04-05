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13:17   5 Апреля 2021
Политика

Киев не поддерживает денонсацию харьковских соглашений с Москвой

Киев не поддерживает денонсацию харьковских соглашений с Москвой

Украина выступает против денонсации Радой харьковских соглашений с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму. Об этом заявил МИД Незалежной.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко озвучил позицию Киева по денонсации харьковских соглашений с Москвой. Договоренности детально регламентируют условия нахождения российских судов в водах полуострова, отметил представитель МИД. По его словам, соглашения фиксируют недопустимость нарушения украинского законодательства и суверенитета.

В противном случае Киев якобы получит дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах привлечение Москвы к ответственности и компенсации "убытков" за вхождение Крыма в состав РФ. Николенко дал такой комментарий интернет-изданию LB.ua.

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#украина #мид #харьковские соглашения

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