Киев не поддерживает денонсацию харьковских соглашений с Москвой

Украина выступает против денонсации Радой харьковских соглашений с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму. Об этом заявил МИД Незалежной.

Украина выступает против денонсации Радой харьковских соглашений с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму. Об этом заявил МИД Незалежной.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко озвучил позицию Киева по денонсации харьковских соглашений с Москвой. Договоренности детально регламентируют условия нахождения российских судов в водах полуострова, отметил представитель МИД. По его словам, соглашения фиксируют недопустимость нарушения украинского законодательства и суверенитета.

В противном случае Киев якобы получит дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах привлечение Москвы к ответственности и компенсации "убытков" за вхождение Крыма в состав РФ. Николенко дал такой комментарий интернет-изданию LB.ua.