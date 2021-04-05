В Госдуме предложили штрафовать за мат на работе

По словам депутата Госдумы Андрея Ветлужского, мат можно квалифицировать по статье «Мелкое хулиганство» и оштрафовать сотрудника на сумму от 500 до 1000 рублей.

В России предложили штрафовать сотрудников, которые матерятся на рабочем месте. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Ветлужских предложил квалифицировать нецензурную брань на работе по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). В этом случае ее нарушение будет наказываться штрафом от 500 до 1000 рублей.

«Также рекомендуется добиваться включения в правила внутреннего трудового распорядка в вашей организации обязанность работников проявлять взаимную вежливость, уважение, соблюдать служебную дисциплину, не позволять нецензурную брань — в этом случае работодатель сможет привлечь работника к дисциплинарной ответственности», — написал Ветлужских на странице в соцсети «ВКонтакте».

Впрочем, Ветлужских не пояснил, кто должен будет составлять протокол на матерящегося сотрудника и куда следует обращаться — в полицию или в суд.