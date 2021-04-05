Гинцбург сравнил коронавирус с птичьим гриппом

Миру известны симптомы и течение птичьего гриппа, а скрытые опасности коронавируса до сих пор до конца не изучены, заявил вирусолог Александр Гинцбург.

Миру известны симптомы и течение птичьего гриппа, а скрытые опасности коронавируса до сих пор до конца не изучены, заявил вирусолог Александр Гинцбург.

Мир готовился к возможной пандемии гриппа А или птичьего гриппа, обладающего высокой степенью летальности. При передаче этого вируса от человека к человеку так же быстро, как это происходит среди птиц, могут возникнуть тяжелые последствия и большое количество летальных случаев.

Однако человечеству пришлось столкнуться с пандемией COVID-19, отметил Гинцбург в беседе с РИА Новости. Коронавирус менее летален, но в какой-то степени более коварен, чем птичий грипп. Так, долгое время могут не проявляться симптомы болезни. Человек какое-то время не знает, что он болеет и заражает других, что способствует быстрому распространению инфекции.