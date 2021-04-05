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12:58   5 Апреля 2021
Политика

Песков заявил об отсутствии угрозы для других стран мира в связи с перемещением ВС РФ

Песков заявил об отсутствии угрозы для других стран мира в связи с перемещением ВС РФ

Передвижение ВС РФ по территории страны не должно беспокоить другие страны, потому оно не представляет угрозы для других государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом, пресс-секретарь президента России прокомментировал сообщения о передвижении российских войск в Ростовской области. Он заверил, что "это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности".

"Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны", — подчеркнул он.

Песков обратил внимание на тот факт, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины. Он добавил, что при этом государство очень внимательно относится к вопросам собственной безопасности.

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#песков #кремль #вс россии

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