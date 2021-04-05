Песков заявил об отсутствии угрозы для других стран мира в связи с перемещением ВС РФ
Передвижение ВС РФ по территории страны не должно беспокоить другие страны, потому оно не представляет угрозы для других государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом, пресс-секретарь президента России прокомментировал сообщения о передвижении российских войск в Ростовской области. Он заверил, что "это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности".
"Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны", — подчеркнул он.
Песков обратил внимание на тот факт, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины. Он добавил, что при этом государство очень внимательно относится к вопросам собственной безопасности.