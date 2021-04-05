Песков заявил об отсутствии угрозы для других стран мира в связи с перемещением ВС РФ

Передвижение ВС РФ по территории страны не должно беспокоить другие страны, потому оно не представляет угрозы для других государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Передвижение ВС РФ по территории страны не должно беспокоить другие страны, потому оно не представляет угрозы для других государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом, пресс-секретарь президента России прокомментировал сообщения о передвижении российских войск в Ростовской области. Он заверил, что "это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности".

"Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны", — подчеркнул он.

Песков обратил внимание на тот факт, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины. Он добавил, что при этом государство очень внимательно относится к вопросам собственной безопасности.