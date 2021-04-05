Ищенко объяснил, почему политики на Украине вдруг полюбили русский язык

По словам эксперта, украинские власти пытаются «заигрывать с русскоязычным населением».

В Киеве в очередной раз заявили о принадлежности русского языка украинцам. Наряду с высказыванием министра внутренних дел страны Арсена Авакова, который неделю назад ратовал за свободное развитие русского языка на Украине, свою точку зрения на этот счет решили высказать и в офисе президента Владимира Зеленского.

В эфире телеканала «Дом» пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отметила, что Россия не имеет монополии на русский язык, и заявила о существовании «украинского русского», назвав его частью культурного разнообразия Украины.

«Украинский язык, как и идентичность, — это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, — это часть культурного разнообразия нашей страны», — убеждена Мендель.

Решить эту «проблему» Мендель призвала самих граждан страны:

«Нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык».

От ненависти до любви

Впрочем, такое трепетное отношение украинского истеблишмента к русскому языку противоречит государственной политике. Ведь на протяжении последних лет руководство страны, напротив, делало все, чтобы всячески ограничить его распространение.

Например, в октябре 2018 года вступил в силу закон о языковых квотах на украинском телевидении. С того момента общественные телеканалы обязаны были транслировать 75% украиноязычного контента. За неповиновение им грозил штраф в размере 5% от суммы лицензионного сбора, который измерялся сотнями тысяч гривен (от 270 тыс. рублей).

Все это, в конечном счете, привело к закону о так называемой «тотальной украинизации», принятому в апреле 2019 года. Фактически он запретил использование русского языка во всех публичных сферах, кроме общения в быту.

На украинский язык обязаны были перейти руководство страны, парламентарии, судьи, прокуроры, сотрудники Национального банка, педагоги и медики госучреждений. С принятием закона стремительно выросла и языковая квота на телевидении и радио — с 75 до 90% к 2024 году.

«Пренебрежение» к украинскому языку с того момента расценивалось как унижение государственных символов. За несоблюдение требованиям чиновникам грозил штраф в размере 3400-6800 грн. (9-18 тыс. руб.), а в сфере образования, науки и культуры — 3400-5100 грн. (9-14 тыс. руб.). Куда большим штрафом наказывались СМИ — 6800-8500 грн. (18-23 тыс. руб.).

Впрочем, по признанию самой Юлии Мендель, после принятия этого закона «вся страна так и не заговорила на украинском». Видимо, поэтому власти страны решили искать корень проблемы в школах.

В 2020 году Зеленский подписал закон о постепенном сокращении преподавания в образовательных учреждениях на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Если в начальной школе ученикам еще будут преподавать на их родном языке наряду с изучением украинского, то уже с 5 класса государственному языку будет уделяться не менее 80% учебного времени.

Зачем это Киеву

На этом фоне последние заявления украинских политиков выглядят еще более противоречиво. Говоря о том, что русский язык в значительной мере принадлежит и украинцам, Арсен Аваков также предлагает распространять вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. А спустя месяц и вовсе заявляет о том, что русский язык должен свободно развиваться на Украине.

«Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться», — написал Аваков в Facebook.

В свою очередь Мендель посетовала на то, что тема языка в целом используется украинскими политиками для разного рода спекуляций, особенно в период выборов. А некоторые граждане в борьбе за него порождают в обществе «дух ненависти».

Кстати, о выборах. Судя по тому, что проблема русского языка на Украине все чаще начала фигурировать в публичных выступлениях киевских политиков, в стране уже начали готовиться к будущей президентской и парламентской гонке.

Как отметил «Политике Сегодня» политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, именно языковой вопрос позволил Зеленскому обойти на выборах 2019 года экс-президента Украины Петра Порошенко. Во время предвыборной кампании он не только раскритиковал подписанный Порошенко закон о тотальной украинизации, но и подчеркнул, что «не надо давить русский язык».

«Зеленский в свое время при помощи подобных высказываний собрал 73% голосов на выборах. Следующие выборы тоже не за горами. Тем более, что они могут оказаться и досрочными, особенно в том, что касается парламентских выборов. Поэтому и нет ничего экстраординарного в том, что украинские политики стараются заигрывать с русскоязычным населением. Оно всегда давало большую часть голосов», — объяснил собеседник издания.

Ищенко добавил, что для этого совсем не обязательно отменять законы, притесняющие русский язык:

«Произнести пару фраз ничего не стоит. Никому и не надо, чтобы они становились реальностью».

Следующие выборы президента Украины состоятся в 2024 году. Новый глава государства будет избран сроком на пять лет. В январе 2021 года за проведение досрочных выборов украинского лидера высказалось 45,8% граждан страны. Таковы результаты опроса, проведенного «Социальным мониторингом».

При этом рейтинг действующего президента страны Владимира Зеленского в конце января 2021 года впервые упал до 13,4%, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС).