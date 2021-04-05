В США детей мигрантов приютили на военных базах в Калифорнии
Пентагон подтвердил сообщения о том, что ведомство использует уже третью свою военную базу в штате Калифорния для размещения детей-мигрантов, которые нелегально пересекли южную границу США с Мексикой без сопровождения взрослых. Ведомство объяснило такие меры рекордным количеством прибывших иностранцев за последние месяцы, сообщает консервативное американское издание Breitbart.
«Министерство обороны предоставляет такую поддержку только там, где это не повлияет на боевую готовность и способность выполнять свои основные задачи», — заявили в министерстве обороны.
Издание сообщает, что администрация президента США Джо Байдена отчаянно пытается справиться с массовым наплывом нелегальных мигрантов, хотя и заявляет, что на границе нет кризиса, а приток не отличается от предыдущих лет. Американские журналисты пишут, что цифры и данные, которыми они располагают — говорят совершенно об обратном: показатели по количеству нелегальных мигрантов находятся на самом высоком уровне за 15 лет, так как пограничники США задержали более 170 000 человек только в марте.
«Число «сбежавших» (тех, кто обнаружен, но не задержан — прим. ред.) — также выросло почти до 1000 в день», — сообщает Breitbart.
Ранее активисту движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) Марку Донсу, который призывал покончить с капитализмом, городские власти Сиэтла предложили стать гендиректором в региональном управлении по делам бездомных с зарплатой $11 тысяч.