Уже третья военная база минобороны страны оказалась «оккупирована» детьми нелегальных мигрантов. Информацию подтвердили в Пентагоне.

Пентагон подтвердил сообщения о том, что ведомство использует уже третью свою военную базу в штате Калифорния для размещения детей-мигрантов, которые нелегально пересекли южную границу США с Мексикой без сопровождения взрослых. Ведомство объяснило такие меры рекордным количеством прибывших иностранцев за последние месяцы, сообщает консервативное американское издание Breitbart.

«Министерство обороны предоставляет такую ​​поддержку только там, где это не повлияет на боевую готовность и способность выполнять свои основные задачи», — заявили в министерстве обороны.

Издание сообщает, что администрация президента США Джо Байдена отчаянно пытается справиться с массовым наплывом нелегальных мигрантов, хотя и заявляет, что на границе нет кризиса, а приток не отличается от предыдущих лет. Американские журналисты пишут, что цифры и данные, которыми они располагают — говорят совершенно об обратном: п оказатели по количеству нелегальных мигрантов находятся на самом высоком уровне за 15 лет, так как п ограничники США задержали более 170 000 человек только в марте.

«Число «сбежавших» (тех, кто обнаружен, но не задержан — прим. ред.) — также выросло почти до 1000 в день», — сообщает Breitbart.

Ранее активисту движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) Марку Донсу, который призывал покончить с капитализмом, городские власти Сиэтла предложили стать гендиректором в региональном управлении по делам бездомных с зарплатой $11 тысяч.