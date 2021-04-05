Глава строительной компании Александр Щебеньков стал депутатом гордумы Читы

Директор строительной компании Александр Щебеньков победил на выборах в городскую думу Читы по Витимскому избирательному округу.

Директор строительной компании Александр Щебеньков победил на выборах в городскую думу Читы по Витимскому избирательному округу.

Выборы состоялись в минувшие выходные. Щебеньков выдвигался региональным отделением партии "Родина". Выборы стали возможными, так как от своего поста ранее отказался депутат Павел Волжин, который был главой департамента по развитию местного самоуправления Забайкальского края.

По итогам выборов за Щебенькова голоса отдали 476 избирателей, его конкуренты Наталья Лунева и Николай Галкин набрали по 383 и 202 голоса соответственно. Еще четыре кандидата не смогли набрать и сотни голосов избирателей, сообщает региональный избирком.

Сайт 360tv.ru писал, что двух жительниц Читы осудят за нападение на полицейского.