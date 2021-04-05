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12:36   5 Апреля 2021
Политика

Песков высказался о закрытии офиса Россотрудничества в Киеве

Песков высказался о закрытии офиса Россотрудничества в Киеве

Россия и Украина скоро дойдут до такого уровня, что для взаимности не останется места. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на закрытие офиса Россотрудничества в Киеве. По словам Пескова, скоро не будет места ни для первых шагов, ни для взаимных.

"Это плохо, конечно", — констатировал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Представитель Кремля подтвердил, что Россия будет реагировать в соответствии с интересами страны.

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#украина #песков #россотрудничество

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