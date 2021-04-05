Житель Кемерова взял девушку в заложники за слова о расставании

Молодой человек взял в заложники возлюбленную, которая захотела разорвать отношения, и угрожал перерезать ей горло. Инцидент произошел в одном из торговых центров Кемерова.

Молодой человек взял в заложники возлюбленную, которая захотела разорвать отношения, и угрожал перерезать ей горло. Инцидент произошел в одном из торговых центров Кемерова.

По предварительным данным, парень намеревался вернуть даму сердца, но она отказалась. Тогда он разбил бутылку и приставил осколок к ее шее. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые смогли успокоить и обезвредить нападавшего. Девушку освободили, она не пострадала.

Агрессивного 22-летнего юношу задержали, сейчас с ним работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.