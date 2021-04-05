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12:34   5 Апреля 2021
Политика

Глава Бурятии будет председательствовать в новом президиуме правительства

Глава Бурятии будет председательствовать в новом президиуме правительства

Новый президиум правительства Бурятии сформировался 1 апреля. Глава республики Алексей Цыденов стал его председателем.

Первый зампред бурятского правительства Всеволод Мухин, зампред по развитию инфраструктуры Евгений Луковников и зампред по соцразвитию Вячеслав Цыбикжапов вошли в новый состав президиума. Руководитель администрации Цыденова Баир Цыренов также оказался в этом списке. Министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов тоже попал в новый состав.

Новый президиум будет действовать под председательством главы Бурятии. Указ о предыдущем составе правительства республики признан утратившим силу.

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#правительство #бурятия #президиум

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