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12:34   5 Апреля 2021
Политика

Полпред президента РФ Юрий Трутнев посетит Чукотку в рамках рабочего визита

Полпред президента РФ Юрий Трутнев посетит Чукотку в рамках рабочего визита

Полномочный представитель президент РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетит Чукотку с двухдневной рабочей поездкой.

Чиновник намерен ознакомиться с ходом работ на энергетических объектах Чукотского автономного округа. 5 апреля Трутнев проконтролирует реконструкцию аэропорта в Певеке, строительство воздушной линии электропередачи ВЛ 110 Певек — Билибино, модернизацию городских сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

6 апреля полпред отправится в Анадырь, где посетит тепловую электростанцию, ознакомится с реализацией проектов резидентов ТОР "Чукотка" и встретится с председателем Совета директоров KAZ Minerals Олегом Новачуком.

Ранее сайт 360tv.ru писал, что жителям Дальнего Востока пообещали теплую погоду.

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