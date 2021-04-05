Путин готовится огласить важное сообщение в рамках послания Федеральному собранию

Российский лидер Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля, заявил в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля, заявил в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России готовит важное сообщение, которое он озвучит членам Правительства РФ в рамках послания Федеральному собранию, уточнил Песков. По словам пресс-секретаря российского лидера, место проведения мероприятия станет известным общественности позже.