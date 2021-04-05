Крупнейший автоперевозчик Приморья находится на грани банкротства

Арбитражный суд Приморского края принял к производству заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 13 о признании банкротом ПАО "Приморавтотранс".

Арбитражный суд Приморского края принял к производству заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 13 о признании банкротом ПАО "Приморавтотранс".

Согласно судебным материалам, МИФНС № 13 по Приморскому краю просит суд признать обоснованными требования в размере 1,55 млн рублей (второй очереди) и 2,82 млн рублей (третьей очереди). Первое заседание суда назначено на конец апреля этого года.

Серьезный удар по компании, которая с 2000 года выступает официальным перевозчиком на регулярных автобусных маршрутах в Китай, нанесла пандемия. Из-за коронавируса были приостановлены пассажирские перевозки в китайские города Харбин, Мудяньцзян, Цзиси, Суйфэньхэ, Мишань, Яньцзи и Хунчунь.

Усугублению ситуации поспособствовала покупка "Приморавтотрансом" большого числа автобусов, которые оказались не востребованы. В итоге предприятие потеряло за девять месяцев 2020 года 38,2 млн рублей, при общей прибыли за 2019 год в 13,7 млн рублей.