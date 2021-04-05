Мосгорсуд вынес приговор полицейскому, расстрелявшему коллег

Бывшего сотрудника полиции Алексея Смирного, расстрелявшего коллег, приговорили к 19 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Бывшего сотрудника полиции Алексея Смирного, расстрелявшего коллег, приговорили к 19 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее суд присяжных признал Смирного виновным в посягательстве на жизнь полицейских. Гособвинитель попросил судью назначить обвиняемому 22 года лишения свободы. Сегодня его приговорили к 19 годам тюрьмы.

Инцидент произошел у станции московского метрополитена "Рязанский проспект" 18 сентября 2019 года. Экс-прапорщик оказал сопротивление при задержании и начал стрелять в сотрудников МВД. Один из стражей порядка скончался от полученных травм, его коллегу госпитализировали.