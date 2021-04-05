Найдено новое средство в борьбе против коронавируса

Солнечный свет оказался способен уничтожать коронавирус примерно за 10-20 минут, выяснил международный коллектив ученых.

Солнечный свет оказался способен уничтожать коронавирус примерно за 10-20 минут, выяснил международный коллектив ученых.

В ходе эксперимента исследователи обнаружили, что ультрафиолет нейтрализует частицы вируса в восемь раз быстрее, чем предполагалось ранее. Научная статья опубликована в журнале Sciencealert.

Как оказалось, кроме ультрафиолета В на коронавирус может влиять и ультрафиолет А. Он формирует реактивные молекулы в среде, которые непосредственно повреждают патоген. Кроме того, ультрафиолет А можно применять для фильтрации воздуха, поскольку он наименее опасен для человека, чем другие типы.