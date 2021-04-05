Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:21   5 Апреля 2021
Наука

Найдено новое средство в борьбе против коронавируса

Найдено новое средство в борьбе против коронавируса

Солнечный свет оказался способен уничтожать коронавирус примерно за 10-20 минут, выяснил международный коллектив ученых.

В ходе эксперимента исследователи обнаружили, что ультрафиолет нейтрализует частицы вируса в восемь раз быстрее, чем предполагалось ранее. Научная статья опубликована в журнале Sciencealert.

Как оказалось, кроме ультрафиолета В на коронавирус может влиять и ультрафиолет А. Он формирует реактивные молекулы в среде, которые непосредственно повреждают патоген. Кроме того, ультрафиолет А можно применять для фильтрации воздуха, поскольку он наименее опасен для человека, чем другие типы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#солнце #ультрафиолет #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров