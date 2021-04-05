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12:19   5 Апреля 2021
Политика

Прокуратура обнаружила нарушения в действиях минсоцразвития Мурманской области

Прокуратура обнаружила нарушения в действиях минсоцразвития Мурманской области

Проверка правоохранителями выявила нарушения в действиях министерства труда и соцразвития Мурманской области в сфере осуществления госконтроля в отношении юридических лиц.

Таким образом, должностное лицо ведомства не обнародовало в системе "Единого реестра проверок" информацию о проведенном контроле в отношении одной из организаций.

В связи с этим, прокуратурой области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ, по которой нарушителю грозит штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Однако прокуратура пока остановилась лишь на предупреждении, виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.

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#прокуратура #мурманская область #минсоцразвития

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