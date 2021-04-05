Киев начал дипломатическое наступление на Донбасс

Обстановка в Донбассе продолжает накаляться и достигла наиболее взрывоопасной точки с того момента, как в июле 2020 года было подписано очередное перемирие.

Обстановка в Донбассе продолжает накаляться и достигла наиболее взрывоопасной точки с того момента, как в июле 2020 года было подписано очередное перемирие.

Об этом пишет издание «Коммерсант», отмечая, что регион находится на грани большой войны.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем докладе от 3 апреля указала, что количество нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной Луганской Народной Республики возросло в десять раз. Резко обострилась ситуация и на границе с непризнанной ЛНР», — говорится в материале.

Там же отмечается, что пока ничто не указывает на подготовку Украиной наступательной операции против республик Донбасса, но Киев уже развернул против них дипломатическое наступление.

«Его цель — убедить Запад, что инициатором эскалации в Донбассе стала Москва, и таким образом, если война на востоке Украины все же начнется, всю полноту ответственности за нее должна будет понести Россия», — пишет автор статьи.

При этом Запад уже оказывает киевскому режиму моральную поддержку. Соединенные Штаты Америки и их партнеры выражают украинским властям свои симпатии, и в то же время «не замечают» фактов эскалации с украинской стороны в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

Напомним, в конце минувшей недели СМИ со ссылкой на пресс-службу Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о гибели ребенка 2016 года рождения на западной окраине Донецка. Ребенок, как сообщалось, погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сброшенного беспилотником ВСУ.