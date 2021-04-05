США планируют навязать «космические ПДД» России и Китаю

Президента Джо Байдена попросили не подписывать никаких «подозрительных космических договоров» с Москвой и Пекином.

Основные геополитические конкуренты угрожают господству США на орбите, считают эксперты журнала Foreign Policy (FP), которые решили предупредить Вашингтон о «космической ловушке» Китая и России. Державы пытаются взять на мушку американские спутники и предлагают президенту Джозефу Байдену расписаться в «подозрительных» договорах, пишет издание.

«Китай и Россия поспешили разработать как наземное, так и космическое оружие, нацеленное на спутники, одновременно подталкивая США к подписанию договора о запрещении такого оружия. Чтобы защитить свой жизненно важный космический военный потенциал — включая спутники связи, разведки и противоракетной обороны — и эффективно сдерживать авторитарную агрессию, Вашингтон должен избегать вовлечения в подозрительные международные договоры по космосу», — подчеркивают специалисты FP.

«Подозрительным» в Америке считается Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК).

Это соглашение Россия и Китай разработали на основе международного Договора о космосе 1967 года. Документ гласит, что странам-подписантам нельзя размещать в космическом пространстве оружие массового поражения, строить военные объекты, а также присваивать себе звезды, планеты или их части.

Недостатки у ДПРОК все же есть. Он никак не регулирует размещение в космосе оружия «немассового поражения», например, гиперзвуковых ракет. Под эту же категорию попадают аппараты, разработанные для борьбы со спутниками вероятного противника. За свои орбитальные аппараты США беспокоятся.

«Китай и Россия уже довольно давно стремятся к созданию противоспутникового оружия. Космическая область является конкурентной, перегруженной и оспариваемой. Наши конкуренты, прежде всего Китай и Россия, милитаризировали эту область», — заявил командир космического командования США Джеймс Дикинсон.

Общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов не стал отрицать, что многие российские разработки рассчитаны далеко не на анализ инопланетных пород. Страна может постоять за себя в космическом пространстве, если придется. Однако все эти меры были приняты в ответ на действия главного инициатора космической гонки вооружений.

«Космическую военную гонку всегда форсировали США, начиная с [президента] Рональда Рейгана и его СОИ ["Стратегическая оборонная инициатива" 1983 года]. В народе ее так и называли: "звездные воины". Все остальные ответные действия со стороны России и Китая были реакционные. Соединенные Штаты – это и есть та самая страна, которая милитаризировала космос по собственной инициативе. Наши ответные меры были, может быть, более эффективны, но они всегда были ответными», — объяснил эксперт.

На фоне неоднократных заявлений со стороны Москвы о демилитаризации космоса американцы приняли участие в первых военно-космических маневрах Франции AsterX, направленных, в частности, на обнаружение спутников-шпионов.

Впрочем, событие прошло практически незамеченным для западных СМИ. Больше всего журналисты пишут про противоспутниковое «оружие» Москвы и Пекина, а также про их потенциал в покорении космоса, который «может быть использован в качестве оружия».

ДПРОК Пентагону, который уже учится воевать на орбите, не подходит. Стране нужно создать собственный документ, который не только «свяжет руки» геополитическим противникам, но и установит ПДД в космосе, считают американские генералы.

«Вашингтон также должен продвигать зарождающиеся усилия по установлению правил дорожного движения в космосе, — заявил командир космических операций Космических сил США, генерал Джон Реймонд. — В космосе пока действительно нет норм поведения. Это дикий, дикий Запад».

Такую инициативу Максим Цуканов воспринял с опаской. За «космическими ПДД» на самом деле может скрываться желание контролировать абсолютно все транспортные потоки, которые есть и будут в космосе.