Россия за день. Главное: споры в Магадане, проект немцев в Мурманске и отрава в Красноярске

Немецкие проектировщики взялись за дизайн аэропорта в Колыме, а Охотское море хотят приравнять к Арктике.

Омская область. Минфин РФ сообщил о значительном повышении стоимости ряда овощей в Омской области. Так, с начала года цена на морковь выросла в два раза (на 12,36 руб.), почти на 44% подорожал картофель (на 10,88 руб.), а белокочанная капуста — на треть (на 4,57 руб.). Кроме того, в регионе в среднем на 10% увеличились цены на яйца и яблоки. Причин для беспокойства по этому поводу у экспертов пока нет, уровень цен в Омске не превышает средних показателей по Сибири и России.

Республика Бурятия. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о создании в регионе нового президиума правительства. Помимо губернатора, который лично возглавил рабочий орган, в его состав вошли еще 9 высокопоставленных чиновников, среди которых три министра (промышленности, экономики и сельского хозяйства). Прошлый состав президиума, действовавший с 2017 года, был распущен.

Республика Татарстан. Музыкальные педагоги в детских садах Татарстана хотят пожаловаться руководству страны на эмоциональное выгорание и дискриминацию по профессиональному признаку. По их словам, местное министерство образования провело оптимизацию кадров, из-за этого нагрузка на работников сферы возросла, но зарплаты остались на прежнем уровне. В данный момент недовольные педагоги собирают подписи к петиции.

Архангельская область. Экс-чиновник правительства Архангельской области Сергей Акулов задержан в Москве. 11 лет назад он был объявлен в международный розыск за получение взятки. Его пособников: тогда еще советника вице-губернатора Николая Беспалова и бизнесмена-посредника Андрея Сырцева осудили в 2010 году. Оба, к слову, уже отбыли наказание в тюрьме. Местонахождение Акулова удалось установить только сейчас. Экс-чиновник доставлен в Архангельск, ему предъявлено обвинение.

Приморский край. Налоговая инспекция в Приморье обратилась в суд с требованием признать банкротом крупнейшего регионального автоперевозчика в Китай ПАО «Приморавтотранс». По данным МИФНС, компания задолжала кредиторам более 4 миллионов рублей. Предприятие оказалось в кризисном положении после начала пандемии, когда сообщение с рядом городов КНР было приостановлено. В то же время «Приморавтотранс» приобрел большое количество автобусов, но они оказались не востребованы. Первое слушание по делу назначено на конец апреля.

Красноярский край. На окраине Красноярска обнаружили свалку с ядовитыми химикатами. Сейчас специалисты выясняют, как четыре оранжевых контейнера с маркировкой химических отходов оказались в районе жилого сектора. В ближайшее время емкости передадут в специализированную организацию для вскрытия и изучения. Анализ воздуха показал, что опасности для жителей нет. Пробы почвы забрали на исследование, чтобы исключить утечку.

Республика Саха. Новый мэр Якутска Евгений Григорьев, прошедший инаугурацию 2 апреля, совершил первые кадровые перестановки в администрации. Он назначил своим заместителем бывшего руководителя «Конгресс-центра Якутии» Руслана Тимофеева. Ранее занимавший эту должность Алексей Корнилов решением мэра переведен на пост заместителя по развитию территорий.

Чукотский автономный округ. Губернатор Чукотки Роман Копин зарегистрировался в социальной сети «Одноклассники», чтобы увеличить взаимодействие с жителями региона. Глава автономного округа планирует отвечать на вопросы земляков и информировать их о проделанной работе. Отметим, что у Копина уже есть аккаунт в Instagram, где он регулярно публикует новости и откликается на комментарии.

Магаданская область. В Магадане подвели итоги аукциона на проектирование нового терминала аэропорта в поселке Сокол в Колыме. По результатам торгов, разработкой плана для строительства за 130 млн рублей займется немецкая компания «Assmann Beraten + Planen». Готовое решение эксперты должны предоставить в течение года.

В Роснедрах предложили приравнять к восточной части Арктики Охотское море. Несогласным с такой инициативой глава департамента предложил «приехать и пожить там», чтобы почувствовать влияние арктического климата. По данным специалистов, условные запасы топлива в восточных районах Арктики насчитывают более 43 млрд тонн, а извлекаемые 8,8 млрд тонн.

Забайкальский край. Избирком огласил результаты досрочных выборов в городскую думу Читы. Свободное кресло в парламенте занял Александр Щебеньков, выдвинутый от партии «Родина». Он на 93 голоса обогнал кандидата-единоросса Наталью Луневу. Ранее от депутатского кресла отказался Павел Волжин, возглавив департамент по развитию местного самоуправления Забайкальского края.

В Забайкалье назначен новый заместитель министра здравоохранения. На смену Юлии Зверочкиной, у которой 31 марта истек срок контракта, пришла врач-инфекционист высшей категории Елена Аранина. В правительстве выбор объяснили тем, что чиновница уже имеет опыт работы в государственной системе здравоохранения.

Самарская область. Застройщик в Самаре через кассационный суд добился повторного рассмотрения дела в отношении городской мэрии во главе с Еленой Лапушкиной. Разбирательства начались после того, как администрация из-за нарушения сроков расторгла с подрядчиком договор на застройку территории аварийного дома, который прежде необходимо было расселить и снести. Застройщик пожаловался, что при первом рассмотрении дела, суд не учел конфликта, сложившегося у компании с департаментом градостроительства.

Мурманская область. Прокуратура Мурманской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении одного из сотрудников местного минсоцразвития. Специалист ведомства не разместил в федеральной системе «Единый реестр проверок» сведения о результатах проверки в отношении юридического лица. Виновное должностное лицо привлечено к административной и дисциплинарной ответственности.

Республика Крым. Экс-заместитель главы администрации Симферополя Инна Смаль назначена врио председателя госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма. Соответствующий указ подписал сегодня глава республики Сергей Аксенов. Отметим, ранее эту должность более 6 лет занимал Александр Спиридонов. Он заявил об уходе на прошлой неделе.