Россиянам с судимостью за тяжкие преступления запретят водить такси и автобусы

Минтранс разрабатывает поправки в Трудовой кодекс.

Минтранс разрабатывает поправки в российское законодательство. В первую очередь изменения затронут Трудовой кодекс. В ведомстве хотят запретить водителям, имеющим непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, садиться за руль такси и общественного транспорта, передают «Известия».

Сообщается, что законопроект в мае планируется внести на рассмотрение в правительство, а в сентябре в Госдуму. Большинство парламентариев уже поддержали инициативу ведомства.

«К сожалению, участились случаи нападения водителей на пассажиров. Зачастую работодатель даже не знает, кто к нему устраивается на работу. Поэтому подобные поправки очень важны», – отметил первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Отметим, в действующем Трудовом кодексе уже есть статьи, ограничивающие трудоустройство судимых россиян. В частности, человека, вышедшего из тюрьмы, не примут на ставку учителя в школу, тренера в детскую секцию, а также не пропустят на госслужбу или работу на стратегическом предприятии.

Ранее в Госдуме поддержали поправку, согласно которой кандидаты в депутаты на выборах в подписных листах будут указывать сведения о судимости, а также статус иностранного агента.