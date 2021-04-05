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11:58   5 Апреля 2021
Политика

Губернатор Чукотки Копин планирует отвечать на вопросы граждан в "Одноклассниках"

Губернатор Чукотки Копин планирует отвечать на вопросы граждан в "Одноклассниках"

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин зарегистрировался в соцсети "Одноклассники". Он планирует поддерживать на платформе связь с гражданами.

Копин будет отвечать в "Одноклассниках" на вопросы местных жителей. Он также будет публиковать подробности выполнения своей работы.

Руководитель региона заводит уже не первый аккаунт в социальных сетях, Копин ранее зарегистрирован в Instagram. По мнению губернатора, платформа хорошо подходит для общения с гражданами. Он постоянно отвечает на комментарии пользователей.

Ранее приложение "Одноклассники" вошло в перечень отечественного программного обеспечения, обязательного для установки на смартфонах. Если производители техники откажутся выполнять требования, их ожидает штраф, передает сайт 360tv.ru.

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#одноклассники #роман копин #Чукотский АО

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