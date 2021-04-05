Скопинского маньяка оштрафовали за нарушение административного надзора

Виктор Мохов, известный как Скопинский маньяк, получил административный штраф в размере 1200 рублей. Бывший заключенный нарушил ограничения, установленные судом Рязанской области.

Виктор Мохов, известный как Скопинский маньяк, получил административный штраф в размере 1200 рублей. Бывший заключенный нарушил ограничения, установленные судом Рязанской области.

Мохов вышел из тюрьмы в марте 2021 года. Он отбыл 16 лет и десять месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек. Маньяк удерживал пленниц в подвале около четырех лет. Теперь преступник обязан находиться под административным надзором полиции в течение шести лет.

Скопинского маньяка признали виновным в несоблюдении административных ограничений и невыполнении обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, передает пресс-служба Скопинского районного суда Рязанской области.