Мэр Якутская заявил, что назначил Тимофеева новым заместителем главы города

Бывший руководитель "Конгресс-центра Якутии" Руслан Тимофеев назначен на должность заместителя главы города — руководителем аппарата мэрии Якутска.

Бывший руководитель "Конгресс-центра Якутии" Руслан Тимофеев назначен на должность заместителя главы города — руководителем аппарата мэрии Якутска.

Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев в ходе общегородской планерки. Отмечается, что ранее занимавший эту должность Алексей Корнилов назначен на пост замглавы Якутска по развитию территорий.

В территориальной избирательной комиссии ранее сообщили, что на выборах мэра лидировал исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев. За него проголосовал 51% избирателей, сообщает сайт 360tv.ru.