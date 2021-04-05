11:53 5 Апреля 2021Политика
Мэр Якутская заявил, что назначил Тимофеева новым заместителем главы города
Бывший руководитель "Конгресс-центра Якутии" Руслан Тимофеев назначен на должность заместителя главы города — руководителем аппарата мэрии Якутска.
Бывший руководитель "Конгресс-центра Якутии" Руслан Тимофеев назначен на должность заместителя главы города — руководителем аппарата мэрии Якутска.
Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев в ходе общегородской планерки. Отмечается, что ранее занимавший эту должность Алексей Корнилов назначен на пост замглавы Якутска по развитию территорий.
В территориальной избирательной комиссии ранее сообщили, что на выборах мэра лидировал исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев. За него проголосовал 51% избирателей, сообщает сайт 360tv.ru.