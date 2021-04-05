Видео с голыми моделями на балконе в Дубае спровоцировало скандал

Скандальное видео с голыми моделями на балконе одного из самых известных отелей Дубая наделало шума в Сети. Полиция задержала участниц ролика за неприемлемое поведение.

Скандальное видео с голыми моделями на балконе одного из самых известных отелей Дубая наделало шума в Сети. Полиция задержала участниц ролика за неприемлемое поведение.

Пикантная история произошла в популярной гостинице Dubai Marina, где случайный свидетель застал на балконе интересное действо. Несколько девушек-моделей вышли на открытое пространство для того, чтобы сняться в видеоролике. Казус заключался в том, что все они были абсолютно голыми. После вирусного распространения видео в Сети полиция приняла меры, сообщает Daily Star.

Государственная газета The National сообщила, что группа девушек принимала участие в рекламном трюке, не вдаваясь в подробности. Но полиция заявила, что поведение группы было "неприемлемым" и "не отражает ценности и этику эмиратского общества", после чего арестовала всех участниц экстравагантного действа.

"В отношении арестованных было зарегистрировано уголовное дело, и оно были передано в прокуратуру для дальнейшего судебного разбирательства", — говорится в официальном заявлении полиции.

Как стало известно, задержанным грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере около 1 тыс. фунтов стерлингов за нарушение законов о приличиях в Объединенных Арабских Эмиратах, включая наготу и другие непристойные действия. Кроме того, любой, кто поделился видеозаписью в интернете, тоже может иметь проблемы с законом, так как обмен порнографическими материалами также наказуем в ОАЭ.

Подобный контент вызвал шок в ОАЭ, где даже такое невинное поведение, как поцелуи на публике или употребление алкоголя без лицензии, привело людей в тюрьму. Страна, хотя и либеральнее во многих отношениях по сравнению со своими ближневосточными соседями, имеет достаточно строгие законы в отношении человеческого самовыражения.

Так, бывали случаи, когда людей сажали в тюрьму за комментарии и видео в интернете, а в феврале британка была арестована в Дубае после того, как выругалась в адрес своей соседки по квартире через WhatsApp. Большинство государственных телекоммуникационных компаний Объединенных Арабских Эмиратов блокируют доступ к крупным порнографическим сайтам.